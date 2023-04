Drie jongens met mes overvallen supermarkt

Heeft u even voor acht uur de drie jongens in de omgeving van de Bouwmanstraat gezien op weg naar de winkel of heeft u ze na 20.10 zien fietsen in de omgeving van de Bouwmanstraat/ Wielewaal? Heeft u camerabeelden van een deurbelcamera of dashcam waar deze personen op staan? Dan komt de politie graag met u in contact.