Politie verricht aanhoudingen na straatroof in Blokker

De 14-jarige jongen was met drie personen in de speeltuin alvorens hij naar huis wilde gaan. Toen hij vanaf de Bramleylaan op weg was naar huis, passeerden twee jongens hem op een scooter. De jongens stapten van de scooter en één van hen begon de 14-jarige jongen te mishandelen. Enkele minuten later voegden zich nog drie personen bij de twee aanvallers en begon één van hen het slachtoffer ook te mishandelen. Vervolgens is de jongen beroofd van zijn eigendommen. Het slachtoffer wist te ontkomen en heeft de politie ingeschakeld. Het slachtoffer hoefde niet naar het ziekenhuis, maar is wel erg geschrokken.

Na het incident werd een Burgernet-melding uitgestuurd. Met informatie van een oplettende getuige kon de politie vier personen aanhouden die voldeden aan het signalement. Zij zijn meegenomen naar het bureau en hun rol bij de beroving wordt onderzocht. Een vijfde persoon werd niet aangehouden, zijn betrokkenheid wordt wel onderzocht.

Getuigenoproep

De politie doet onderzoek naar deze straatroof en komt graag in contact met getuigen. Heeft u iets gezien, gehoord of heeft u beelden van deze zaak? Neem dan contact op met de politie via het nummer 0900-8844 of vul het tipformulier in. Blijft u liever anoniem, dan kunt u bellen met Meld Misdaad Anoniem, telefoonnummer 0900-7000.

2023073786