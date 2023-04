Man gewond aan gezicht door steekincident

De andere persoon stak het slachtoffer in zijn gezicht en ging er vervolgens vandoor. Het slachtoffer werd met spoed overgebracht naar het ziekenhuis voor behandeling aan zijn verwonding.

Getuigen gezocht

De politie doet onderzoek naar de toedracht van het steekincident en verzoekt getuigen zich te melden via 0900 – 8844 of door gebruik te maken van onderstaand tipformulier. Anoniem melding maken is mogelijk via 0800-7000.