Twee arrestaties na straatroof

Beide jongens hebben aangifte gedaan. Ze vertelden dat ze met nog een vriend aan het ‘chillen’ waren op het dak bij het parkeerdek. Ze zagen dat via de roltrap een groepje jongens naar boven kwam. Het groepje kwam dreigend voor hen staan. Ze moesten hun zakken leegmaken en diverse spullen afgeven. Het oudste slachtoffer werd ook nog met de vlakke hand in het gezicht geslagen. Na de beroving sloeg het oudste slachtoffer alarm waarna de politie direct een uitgebreide zoekactie startte.



Rond 20.10 uur meldde een medewerker van Cameratoezicht dat er een opstootje gaande was op de Heuvel. Twee groepjes jongeren hadden ruzie en zaten elkaar achterna. Daarbij was ook een machete gezien. Enkele jongens bleken ook betrokken te zijn geweest bij de straatroof eerdere die avond. Er zijn twee verdachten aangehouden. Een 16-jarige Tilburger en een 16-jarige Roosendaler. De Roosendaler werd aanvankelijk aangehouden voor wapenbezit omdat zou zijn gezien dat hij de machete weggooide. Later bleek dat hij ook als verdachte van de straatroof kon worden aangemerkt. De machete en een deel van de buit is aangetroffen en in beslag genomen.