Vermoedelijk brandbom op verkeerd adres geplaatst

Dinsdagavond 28 maart werd tevens geprobeerd de deur op het eerder genoemde adres (Roexhof) te vernielen. Het onderzoek naar beide zaken loopt nog. Het onderzoeksteam vermoedt dat er in beide gevallen sprake was van een ander adres dan waar de dreiging eigenlijk op gericht was.

Uit buurtonderzoek is gebleken dat de verdachte bij het incident met de brandbom (van donderdag 6 op vrijdag 7 april) te voet vluchtte over de Grasbroekerweg. De politie komt graag in contact met mensen die deze persoon in de nacht van donderdag op vrijdag zagen vluchten. Daarnaast komt de politie ook graag in contact met mensen die meer informatie denken te hebben over een van beide, danwel beide incidenten.

Heeft u iets gezien of weet u iets over deze zaken? Neem dan contact op via 0900-8844 of anoniem via 0800-7000 (Meld Misdaad Anoniem). Elke aanwijzing kan helpend zijn om deze zaak op te lossen.