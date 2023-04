Onderzoek naar overleden persoon in Koedijk

Meerdere getuigen troffen de persoon aan in het water en hebben direct melding gemaakt bij de politie. Na het vaststellen van overlijden is er een plaats delict opgemaakt en is een onderzoek gestart naar de identiteit van de persoon en de toedracht van het overlijden. Zo is er onder andere forensisch onderzoek en buurtonderzoek verricht.

Getuigenoproep

Mensen die iets gehoord of gezien hebben in de omgeving van het Klippad in Koedijk wat te maken kan hebben met de overleden persoon, worden opgeroepen hun informatie met de politie te delen. Dat kan telefonisch via het telefoonnummer 0900-8844 of via onderstaand tipformulier. Wilt u liever anoniem melding maken? Dit kan via Meld Misdaad Anoniem 0800-7000.

Gevonden jas

Aan de Isarstraat, werd tijdens het onderzoek door de politie een jas gevonden. De politie wil graag weten van wie de jas is en vraagt mensen die de jas herkennen contact op te nemen.