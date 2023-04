Man tot bloedens toe gebeten na betrappen dief

De man zag de vrouw woensdagmiddag rond 12.20 uur lopen met een vest aan die hem wel erg bekend voor kwam. Ook droeg ze een zonnebril die mogelijk van hem was. Hij sprak de vrouw aan, maar die leek wat verward te zijn. Toen de man haar vastpakte beet de vrouw hem zo hard in zijn hand dat de man gewond raakte. Agenten kwamen ter plaatse en hielden de vrouw aan. De man moest zich in het ziekenhuis laten behandelen aan zijn verwondingen. De verdachte is ingesloten voor verder onderzoek.