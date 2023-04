Politiewerk doen? Dit is je kans!

Middelburg, Vlissingen, Terneuzen, Goes, Zierikzee, Tholen - Heb jij altijd al eens in de huid van een politieagent willen kruipen? Dat kan! Op zaterdag 13 mei 2023 houdt de politie in Zeeland een ‘Police Experience Day’. De ultieme kans voor jou om te ervaren hoe het is om het werk van een agent te doen.