Meer dan 250.000 euro in Oosterhout in beslag genomen

Team Financiële Opsporing is een onderzoek gestart naar aanleiding van meldingen van verdachte transacties. Volgens de meldingen stortte een bedrijf aan de Bredaseweg in Oosterhout miljoenen aan contant geld op de bank. Het vermoeden van witwassen is ontstaan door onderzoek naar de herkomst van dit contante geld. Op dinsdag 4 april 2023 vonden doorzoekingen plaats op meerdere locaties in Oosterhout.

Geld

Er werd op meerdere locaties contant geld aangetroffen. Totaal is meer dan 2,5 ton aan contant geld in beslag genomen. Een deel van dit bedrag lag verstopt in een kofferbak van een luxe auto. Ook werden zes voertuigen, waaronder twee luxe personenauto’s, en administratie in beslag genomen. Er vonden geen aanhoudingen plaats. Het onderzoek wordt voortgezet.



Financial Intelligence Unit Nederland (FIU-Nederland)

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​De handel in drugs of wapens, fraude, uitbuiting van mensen, milieucriminaliteit, praktisch altijd draait het om geld. Het volgen van het geldspoor is daarom al langer een beproefde methode in het aanpakken van criminelen. De Financial Intelligence Unit Nederland (FIU-Nederland) analyseert ongebruikelijke transacties die een mogelijke link hebben met witwassen, onderliggende delicten of terrorismefinanciering om zo bij te dragen aan de integriteit van het financiële stelsel. Deze ongebruikelijk transacties dienen gemeld te worden door onder andere banken, accountants en handelaren in goederen.

Verbod op contante betalingen boven 3000 euro

Er is een wetsvoorstel in de maak die het gaat verbieden om contante betalingen van meer dan 3000 euro te doen. Lees hier meer. https://ondernemersplein.kvk.nl/verbod-op-contante-betalingen-boven-3000-euro/