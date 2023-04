Getuigen en beelden gezocht van straatroof Kenaupark

De slachtoffers (24 en 25 jaar) lopen over de Kruisweg richting de Parklaan en merken dat zij gevolgd worden door twee mannen. Als zij afslaan richting het Kenaupark komen de twee verdachten dichterbij. Zij roepen naar de slachtoffers hun eigendommen af te staan. Als de twee mannen daar geen gehoor aan geven, ontstaat er een schermutseling. Zodra de buit binnen is, rent het duo weg terug in de richting van het station via het Kenaupark.

Signalementen

De twee mannen kunnen als volgt worden omschreven:

Persoon 1

Man tussen de 20 en 25 jaar oud

Ongeveer 1.70 meter lang

Licht getinte huidskleur

Zwart haar

Zwarte jas

Klein schoudertasje

Gele plastic boodschappentas

Persoon 2

Man tussen de 20 en 25 jaar oud

Ongeveer 1.90 meter lang

Licht getinte huidskleur

Zwart haar

Zwarte jas

Kleine schoudertasje

Informatie en beelden

De politie heeft deze straatroof in onderzoek en komt graag in contact met mensen die ofwel meer informatie hebben, of beschikken over (camera)beelden, bijvoorbeeld afkomstig van beveiligingcamera’s, dashcams of videodeurbellen.

Heeft iemand het duo in de buurt van het station misschien weg zien rennen of eerder zien lopen? Alle informatie is welkom. Neem telefonisch contact op met 0900-8844 of vul het onderstaande tipformulier in. Vergeet hierbij niet het zaaknummer te vermelden: 2023076445/ 2023076431.

2023076445/ 2023076431