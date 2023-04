Politie zoekt getuigen steekincident Crooswijksesingel

Het slachtoffer is op straat neergestoken, vlak voor een winkel. Er waren meerdere medewerkers aanwezig, een van hen heeft nog hulp verleend en belde 112. De 20-jarige man is met spoed naar het ziekenhuis gebracht. De politie startte meteen een onderzoek en sprak daarin met getuigen en bekeek camerabeelden. Dat resulteerde helaas nog niet in een aanhouding(en).

Informatie?

De dader(s) is/zijn mogelijk weggereden in een auto, wellicht is dat iemand opgevallen.

Weet u meer van dit steekincident of heeft u beelden, misschien via een dashcam of ringdeurbel en nog niet met ons gesproken? Bel dan 0900-8844 of tip gemakkelijk via bijgaand formulier. Ook daar kunt u de beelden uploaden.