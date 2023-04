Arrestatie na mishandeling en vernieling

De verdachte zou vernielingen hebben gepleegd in de tuin van een woning aan de Emmaweg en bonkte op de voordeur. Dit trok de aandacht van een Fransman die in de woning verbleef. Hij sprak de verdachte aan, maar werd vermoedelijk door de verdachte geslagen. Het slachtoffer liep verwondingen aan zijn hoofd op. Hij hield de verdachte vast tot de politie verscheen, het zogeheten burgerarrest. Agenten namen de verdachte van hem over. De verdachte zit vast voor nader onderzoek.