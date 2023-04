Schietincident in Waalwijk

(stockfoto politie.nl)

Rond 23.50 uur ontving de meldkamer een melding dat er schoten waren gehoord. Ter plaatse treffen agenten niemand meer aan, wel zien zij enkele hulzen liggen. Deze hulzen zijn in beslag genomen voor verder onderzoek. Wat er precies is gebeurd, is nog onduidelijk en volop in onderzoek.

Oproep

De politie roept getuigen dan ook op om zich te melden. Heeft u iets gezien? Laat dit dan aan ons weten via 0900-8844.

Wij kunnen ons ook voorstellen dat het horen van deze schoten heftig kan zijn. Men kan dan ook contact opnemen met Slachtofferhulp. Heeft u behoefte hieraan? Neem dan contact op via 0900 0101.