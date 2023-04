51-jarige aangehouden voor opruiing en bedreiging

Rotterdam - De politie heeft zaterdagavond een 51-jarige vrouw uit Dordrecht aangehouden op verdenking van opruiing en bedreiging. De opruiende en bedreigende teksten waren online geuit en gericht op een evenement dat vandaag plaatsvond in het LantarenVenster in Rotterdam. Dat mensen van mening verschillen is een gegeven. Dat mogen uiten door bijvoorbeeld te demonstreren is een groot goed in een democratie. Maar opruien en bedreigen is strafbaar. De politie doet verder onderzoek naar de uitingen.