Verdachte situatie leidt tot cocaïnevangst

Verdachte situatie

Ritthem - Een surveillance eenheid van de Douane merkte zondagochtend 16 april 2023 rond half 4 in de Europaweg Noord een verdachte situatie op. Terwijl de bestuurder van een voertuig werd gecontroleerd, maakte de bijrijder zich snel uit de voeten. In het voertuig werden inbrekerswerktuigen aangetroffen. De surveillance eenheid riep assistentie in en samen met eenheden van de Koninklijke Marechaussee en de politie werd een zoekslag gemaakt. Niet veel later werd de bijrijder aangetroffen. De mannen van 26 en 36 jaar oud werden allebei aangehouden. De mannen hebben geen vaste woon of verblijfplaats in Nederland. De 36-jarige man bleek ook nog een gevangenisstraf van ruim 200 dagen open te hebben staan.

Gezamenlijk onderzoek

Nieuwdorp - De Douane en de politie stelden samen een nader onderzoek in. Hieruit bleek al snel dat de mannen vermoedelijk van plan waren om cocaïne uit te halen. Op een haventerrein aan de Finlandweg werd zondagmiddag de container aangetroffen waarop de mannen het vermoedelijk hadden gemunt. In de container bleken tientallen kilo’s cocaïne te zijn verstopt. Het Team Bijzondere Bijstand van de Douane doet verder onderzoek aan de verdovende middelen. De mannen zitten vast en worden door de politie verhoord.