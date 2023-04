Verdachte diefstal (met geweld) aangehouden; getuigen gezocht

Het 16-jarige slachtoffer had rond half negen via internet een afspraak gemaakt. Toen hij stond te wachtten op de Pr.Jonkersweg in Rotterdam stopte een grijze Polo VW waar drie mannen uitkwamen. Zij mishandelden het slachtoffer en namen zijn scooter, helm en tas mee.

Oplettende getuigen hadden de politie geïnformeerd. Mede hierdoor kon de politie direct onderzoek instellen en kort hierna een 18-jarige verdachte op de Donkerslootstraat in Rotterdam-Zuid aanhouden. De politie heeft hierbij ook een personenauto in beslag genomen die mogelijk betrokken zou zijn bij de diefstal. De identiteit van de andere twee verdachten is vooralsnog onbekend. Hier wordt verder onderzoek naar gedaan.