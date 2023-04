‘Voorlichting en aanpassen wegen nodig voor terugdringen verkeersdoden’

Alcoholcontroles

De politie zal altijd blijven handhaven. ‘Worden verkeersregels nageleefd, werkt verlichting goed, et cetera. Dat is en blijft belangrijk om het veiliger in het verkeer te krijgen. Voorlichting geven over middelengebruik is daarnaast ook nodig. Sommige mensen onderschatten hoelang alcohol of zelfs drugs als een joint – en we komen heel veel cannabis tegen in het verkeer – in het lichaam doorwerken. Die hebben best een lange tijd invloed op je reactie- en inschattingsvermogen. Mensen moeten weten wat die gevaren zijn.’

Grootschalige alcoholcontroles ziet Broer niet meer als iets van deze tijd. Via social media zingt namelijk snel rond waar de politie controleert. Weggebruikers kunnen dan die locatie mijden. ‘Dat is dus niet meer effectief. Recent is er nog een reden bijgekomen om dit soort controles niet vaak op te zetten. Het vraagt namelijk veel politiecapaciteit en die is schaars. We moeten als politie bijvoorbeeld ook werken bij demonstraties. Alcoholcontroles blijven uiteraard bestaan, maar dan in een andere vorm. Dynamisch, kortstondig en op plaatsen die er echt toe doen.’