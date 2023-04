Man (37) aangehouden op verdenking van (inter)nationale drugshandel

De doorzoekingen vonden plaats aan de Venlosingel en Singelstraat in Arnhem. Op het eerste adres werd een hoeveelheid ketamine aangetroffen. Aan de Singelstraat werden enkele kilo’s hasj en een kleinere hoeveelheid vermoedelijke harddrugs gevonden. Alles is in beslag genomen.

Cryptocommunicatie

De politie kwam de man op het spoor door informatie uit onderschepte cryptocommunicatie. Na rechercheonderzoek kon de man uiteindelijk worden aangehouden. Het verdere onderzoek in deze zaak loopt.

In een van de woningen werd ook een 37-jarige vrouw uit Arnhem aangehouden voor het in bezit hebben van verdovende middelen. Zowel de man als de vrouw zitten vooralsnog vast.

Gevaar

De handel in verdovende middelen gaat gepaard met geweld, intimidatie en een vermenging van de boven- en onderwereld, ook wel ondermijning genoemd. De aanpak ervan heeft hoge prioriteit bij zowel politie als het Openbaar Ministerie. Krijgt u te maken met signalen van (drugs)criminaliteit in uw omgeving? Meld dit dan altijd bij de politie via 0900-8844. Volledig anoniem kan dit via 0800-7000.

^SV 2022415118 / 2023169213