Vijf jongens gezocht na woningoverval

Signalement verdachten

Het slachtoffer kon van twee van de vijf verdachten een signalement geven.



Jongen 1

Lichte huidskleur met donkerblond haar

Ongeveer 1.75 meter lang

Droeg een zwarte Nikejas



Jongen 2

Lichtgetinte huidskleur

Witte jas of trui



Alle vijf verdachten droegen een zwarte bivakmuts en zwarte handschoenen.



Was u getuige?

De politie komt graag in contact met mensen die meer informatie hebben over de woningoveral op de Weidedreef. Heeft u iets gezien of gehoord? Bel dan de recherche op 0900-8844 of M 0800-7000.