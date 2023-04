Minderjarige aangehouden als verdachte bij brand

Maandagmiddag 17 april ontstond een grote brand in het voormalige kantoorgebouw aan de Boerhaavelaan. Bij de brand raakten twee personen gewond. Deze twee personen, zonder vaste woon- of verblijfplaats, konden van het dak gered worden en zijn naar het ziekenhuis vervoerd vanwege rookinhalatie. De politie kwam via getuigen de minderjarige op het spoor. De verdachte zit op dit moment vast en wordt gehoord. De politie doet onderzoek naar de oorzaak van de brand.



Was u getuige?

De politie komt graag in contact met mensen die meer informatie hebben over de brand maandagmiddag aan de Boerhaavelaan. Was u getuige of beschikt u over videobeelden? Neem dan contact op via 0900-8844 of M 0800-7000.