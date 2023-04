Aanhouding na tweede explosie woning Prins Hendrikstraat Vlaardingen

Vlaardingen - Zondag 16 april hoorden getuigen een harde knal bij een woning aan de Prins Hendrikstaat, vermoedelijk veroorzaakt door zwaar vuurwerk. Kort na het incident hielden agenten na een achtervolging een verdachte aan. Of de 28-jarige man zonder vast woon- of verblijfplaats ook betrokken was bij een eerdere explosie op 29 december 2022 op hetzelfde adres, wordt onderzocht.