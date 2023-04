Verdachte explosie flat Sint Andriesstraat aangehouden

Iets voor 11.00 uur klonk er een harde knal in de wijk Bloemhof bij een flat met vier verdiepingen. Er was een explosief afgegaan op de derde etage bij de voordeur van een woning. Gelukkig kon de bewoonster na behandeling het ziekenhuis weer verlaten. Maar dit had ook heel anders kunnen aflopen. Bovendien was de schade enorm; op drie verdiepingen zijn er ruiten uit de woningen geslagen. In verband met de schade moesten er meerdere huizen ontruimd worden omdat het niet meer veilig was om daar te verblijven.

De rol van de aangehouden Rotterdammer wordt nader onderzocht en het onderzoek wordt voortgezet.