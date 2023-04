Herhaalde getuigenoproep steekincident Sweelinckstraat

Een jongen kreeg ruzie met een Vlaardinger waarbij hij is gestoken. De Vlaardinger raakte ook gewond en moest worden behandeld in een ziekenhuis.

De politie doet uitgebreid onderzoek naar deze zaak en heeft al een aantal getuigen gesproken. Heeft u informatie of beelden en nog niet met de politie gesproken? Meldt u dan alstublieft alsnog via telefoonnummer 0900-8844. Anoniem kan via Meld Misdaad Anoniem, tel: 0800-7000.