Wie weet meer over een gewapende overval op de Eudokiaplein?

Woensdag 19 april omstreeks half 5 kreeg de politie een melding binnen van een gewapende overval. Hierop zijn agenten meteen met zware vesten naar de supermarkt op de Eudokiaplein gereden. Een van de medewerkers bleek bedreigd te zijn met een mes. Gelukkig raakte er niemand gewond. De verdachte is op de vlucht geslagen.

Getuigen gezocht

De politie heeft getuigen gesproken en kijkt camerabeelden uit, maar alle informatie over dit incident is nog heel erg welkom. Wellicht weet u meer over de verdachte of is u iets anders opgevallen. Geef het door via de onderstaande opties of Meld Misdaad Anoniem via 0800-7000.