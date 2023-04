Amfetamine drugslab aangetroffen in woning

Rond 13.45 uur zijn specialistische diensten van de politie een woning aan de Juralaan binnengegaan. Zij waren op zoek naar een verdachte in een lopend onderzoek. In de woning troffen zij drie personen aan, een 50-jarige man uit Gilze, een 52-jarige man uit Tilburg en een 33-jarige man uit Oss. Zij zijn alle drie aangehouden.

Agenten zagen in de woning diverse jerrycans. Hierop besloten zij de rest van de woning te doorzoeken en zagen zij op zolder een in werking zijnde drugslab waar amfetamine gemaakt werd. In dit lab werd met behulp van chemicaliën amfetamine-olie opgeklopt tot amfetamine-pasta. In totaal zijn een tiental liters amfetamine-olie en verschillende verpakkingen met pasta’s, poeders en pillen aangetroffen.

De drugs zijn meegenomen en het drugslab is door een gespecialiseerd bedrijf afgevoerd.