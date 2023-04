Twee mannen halen geld uit kassa toko

Nadat de mannen een greep in de kassa deden gingen ze er rennend met de buit vandoor. Een van de slachtoffers werd beetgepakt en bedreigd. Er waren meerdere mensen in de winkel. Niemand raakte gewond. De mannen renden weg in de richting van de Neherkade. Getuigen die informatie hebben worden verzocht zich te melden bij de recherche via 0900 – 8844.

Signalement mannen

Man 1: kwam achter de toonbank

zwarte jas

zwarte mondbedekking

een broek met gele strepen

donkere huidskleur

zwarte dreadlocks

stevig postuur

sprak Nederlands

klapmes zwart handvat en zilverkleurig lemmet. Ongeveer 15 a 20 centimeter.



Man 2: bleef binnen bij de deur staan