Getuigen gezocht steekincident Burgemeester Hovylaan

Rond 18.30 uur kwam de melding binnen. De slachtoffers zouden op straat zijn gestoken. Zij zijn met een ambulance naar het ziekenhuis vervoerd.

Getuigen gezocht

De politie is nog op zoek naar verdachten die betrokken waren bij het incident. Heeft u iets gezien of heeft u informatie wat het onderzoek kan helpen? Heeft u camerabeelden? Bel dan 0900-8844 of maak gebruik van onderstaand tipformulier. Anoniem melding maken is ook mogelijk via 0800-7000.