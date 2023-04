Twee aanhoudingen na vechtpartij in park

Vader en zoon hebben aangifte gedaan. Ze fietsten na cafébezoek door het park op weg naar huis. Vader zat achterop bij zijn zoon. Ze kregen een woordenwisseling met een groepje van vijf jongens. Ze werden vervolgens meerdere keren door dat groepje tegen het lichaam geschopt en met gebalde vuist in het gezicht geslagen. Agenten belast met het horecatoezicht in het uitgaanscentrum van Breda surveilleerden in het park en kwamen bij de vechtpartij uit. Ze reageerden snel waardoor twee verdachten werden achterhaald en aangehouden. De politie doet nog onderzoek naar de betrokkenheid van mogelijke andere personen.