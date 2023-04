Grote wapenvondst en grondstoffen drugs na maandenlang onderzoek

Dinsdag 18 april vielen verschillende arrestatieteams rond het middaguur binnen in drie loodsen op een bedrijventerrein in Ridderkerk en woningen in Rotterdam, Zwijndrecht en Vlaardingen. Later die dag volgden nog zoekingen in twee garageboxen in Ridderkerk en een woning in Hendrik-Ido-Ambacht. Vijf mannen werden aangehouden; een 32-jarige man uit Zwijndrecht, een 57-jarige man uit Vlaardingen, en een 36-jarige en 61-jarige man beiden uit Rotterdam en een 62-jarige man uit Hendrik-Ido-Ambacht. De mannen worden vrijdag voorgeleid aan de rechter-commissaris.



Uitzonderlijke hoeveelheid wapens

Na de instappen deden teams van de opsporing zoekingen in de woningen en loodsen. Daar vonden zij enkele vuurwapens, zakken vol munitie, ketamine en amfetamine, maar vooral heel veel jerrycans met vloeistoffen, (pre)precursoren voor de productie van illegale drugs. In twee garageboxen werd een uitzonderlijke vangst gedaan; 36 vuurwapens. In totaal zijn er 39 vuurwapens gevonden, waaronder 20 automatische vuurwapens. “Zoveel wapens in één onderzoek, dat zien we zelden. Zeker niet met wapens van dit kaliber. De hoeveelheid en type wapens bevestigen het vermoeden van grootschalige handel in vuurwapens door de verdachten”, licht Brigit Nolden, sectorhoofd van de Dienst Regionale Recherche toe.



Vertrouwelijke tip als start

Het onderzoek startte ruim een half jaar geleden met een zogeheten ‘TCI-verstrekking’, een tip gedaan via het Team Criminele Inlichtingen (TCI). Dit team van de politie is getraind om te werken met informanten en vertrouwelijk om te gaan met tipgevers, zodat deze veilig en afgeschermd hun informatie kwijt kunnen. TCI stelt de veiligheid van de tipgever centraal en zet de informatie geanonimiseerd door naar het onderzoeksteam dat met de informatie aan de slag moet.



Maandenlang onderzoek

De tip die binnen kwam bij de TCI ging over handel in vuurwapens. De politie startte hier een onderzoek naar. Tijdens dat onderzoek stuitte het onderzoeksteam op informatie dat dezelfde verdachten zich ook bezig zouden houden met drugsproductie en -handel. “Het aantal schietpartijen en explosies is ongekend hoog. Onderzoeken daarnaar verdienen én krijgen de volle aandacht.”, vertelt Nolden. “Maar een tip over handel in vuurwapens… Dat is goud. Door die wapens van straat te halen en de aanbieders hiervan aan te houden, kun je echt een slag slaan. Nieuwe schietpartijen voorkomen. Daarom hebben rechercheurs zich de afgelopen maanden vastgebeten in deze zaak. Met resultaat.” Met de aanhoudingen en de zoekingen stopt het onderzoek niet. Nolden legt uit: “We hebben bij de zoekingen meer dan honderd gegevensdragers in beslag genomen. Denk aan telefoons, laptops… Die worden onderzocht. Ook hebben we vijf auto’s in beslag genomen. Die zullen onder andere onderzocht gaan worden op verborgen ruimtes.”



Gevaar voor de omgeving

Niet alleen de vuurwapens vormen een gevaar voor de maatschappij. Ook de opslag van chemische stoffen die worden gebruikt bij de productie van verboden drugs leveren grote gevaren op voor de omgeving. Vaak gaat het om een combinatie van zuren en licht ontvlambare oplosmiddelen. Dit geeft risico’s op ontploffingen en brand.



Melden helpt

“Melden helpt”, wil Nolden iedereen nogmaals op het hart drukken. “Om de handel in wapens en drugs te bestrijden is de hulp van omwonenden van groot belang. Buurtbewoners kennen hun wijk het beste en hebben het vaak als eerste door als er iets niet klopt. Het melden van deze verdachte situaties helpt om de wijk veilig te houden. Wij kunnen dan met dit soort informatie aan de slag en als er sprake lijkt te zijn van strafbare feiten pakken we deze aan, zoals ook na deze tip is gebeurd”.



Contact

Ziet u een verdachte situatie en zijn de verdachten nog in de buurt? Bel dan het alarmnummer 112. Was u getuige van een verdachte situatie, maar is het al even geleden, dan kunt u de tip kwijt bij 0900-8844. Wilt u uw informatie liever anoniem delen dan kunt u bellen met M. op 0800-7000. Wilt u een vertrouwelijk gesprek met het Team Criminele Inlichtingen dan kunt u bellen met 088 - 661 77 34. Meer weten over TCI? Kijk of luister dan ook eens onze podcast met de teamchef van de TCI Rotterdam.