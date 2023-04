Twintig processen-verbaal in anderhalf uur

Politie en BOA’s van de gemeente Tilburg hielden tussen 15.30 en 17.00 uur een bromfietscontrole op de Heuvel in Tilburg. Niet voor niets, zo bleek na een krappe anderhalf uur. In totaal werden er in die tijd namelijk twintig processen-verbaal uitgedeeld. Vijf voor een te hoge snelheid, één voor het rijden zonder rijbewijs. Acht bromfietsers droegen geen verplichte helm. Eén bromfietser reed door het voetgangersgebied en vijf op het fietspad in plaats van de rijbaan. De politie is voornemens vaker dergelijke controles uit te gaan voeren.