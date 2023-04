Politie zoekt getuigen overval

Omstreeks 20.50 uur werd het aanwezige winkelpersoneel overvallen door twee daders die onder bedreiging van een wapen een geldbedrag buitmaakten De twee overvallers kwamen via de Louis Davidstraat, vanaf zijde Glenn Millerweg de supermarkt binnen en gingen na de overval al rennend via dezelfde route weer weg.

Van de twee verdachten is het volgende signalement bekend:

Verdachte 1:

-opvallende blauwe jas, donkere broek, witte schoenen met mogelijke rode zolen, zijn hoofd was bedekt met een zwarte sjaal met franjes.

Verdachte 2:

-zwarte winterjas, donkere broek, zwarte schoenen, met witte zolen en een geel lipje aan de achterkant van de schoen, gezicht half bedekt met een zwart witte sjaal.



De politie zoekt getuigen

De politie is een onderzoek gestart en is daarbij op zoek naar getuigen. Heeft u informatie over de overval of heeft u beide verdachten kort voor de overval op de supermarkt, of er vlak na zien lopen of rennen? Heeft u wellicht ook daar beelden van, bijvoorbeeld via een deurbelcamera? Laat het ons weten en bel via 0900-8844. Anoniem melden kan uiteraard ook via 0800-700 of via onderstaand tipformulier.