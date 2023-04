Getuigen gezocht diefstal waardetransportbedrijf

Vrijdagmiddag werd op de Nieuwe Haven in Schiedam een waardetransportvoertuig aangetroffen zonder bestuurder. Door de forensische opsporing werd het voertuig onderzocht op sporen. Na het openen van het voertuig bleek deze leeg te zijn. Naast het sporenonderzoek werd er ook gesproken met getuigen en werden camerabeelden uitgekeken. Naar aanleiding van dit onderzoek, is een 19-jarige man uit Almere aangehouden. Hij wordt verdacht van verduistering. Zijn rol en betrokkenheid is in onderzoek en hij wordt morgen voorgeleid aan de rechter-commissaris. Meer aanhoudingen worden niet uitgesloten.



De zoektocht naar antwoorden gaat door. Zo wordt de bestuurder van het waardetransportvoertuig wat op de Nieuw Haven is aangetroffen nog gezocht. Heeft u informatie of heeft u iets gezien of gehoord wat de politie verder kan helpen in het onderzoek? Neem dan contact op via één van de onderstaande mogelijkheden.