Getuigen gezocht explosie Crooswijkseweg

Gelukkig raakte niemand gewond door de explosie. Uit voorzorg moesten omwonenden hun huis uit. Zij konden korte tijd later terug naar hun woning.



De politie heeft gelijk een onderzoek ingesteld en sporen veiliggesteld. Dat heeft tot op heden nog niet geleid tot een aanhouding. Heeft u iets gezien of gehoord? Of heeft u camerabeelden (denk ook aan dashcambeelden of videodeurbelbeelden)? Dan komen wij graag in contact met u via één van de onderstaande mogelijkheden.