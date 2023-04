Man aangehouden na diefstal uit auto

Een 26-jarige Bredanaar heeft aangifte gedaan. Hij vertelde dat een vriend hem vannacht wilde afzetten bij zijn geparkeerde auto aan de Mollenberg. Hij zag dat de achterklep van zijn auto open stond. Een man stond voorovergebogen en was kennelijk in het voertuig aan het zoeken. Ze spraken de man aan die onder invloed leek en een onsamenhangend verhaal vertelde. Ook de auto zelf was zichtbaar doorzocht, een zonnebril was daarbij kennelijk kapot gegaan.



Verstopt

De dief rende weg richting het tankstation aan de Kapittelweg. Daar verstopte hij zich in een boedelbak waar agenten hem hebben aangehouden. Hij had een snee in zijn rechterhand die in het ziekenhuis gehecht is. In de aanhangwagen werd een zak noodles aangetroffen die hij kennelijk uit de geparkeerde auto aan de Mollenberg had gestolen. Ook werden bloedsporen in die auto aangetroffen. De 26-jarige man wordt ook verdacht van het vernielen eerder op de avond van de ruit van een auto van een kennis waarmee hij ruzie had gekregen. Mogelijk heeft hij daar die verwonding opgelopen. De verdachte is een bekende van de politie.