Twee aanhoudingen op heterdaad voor inbraak in berging

De politie kreeg maandag 24 april 2023 omstreeks 01.30 uur een melding dat er mogelijk werd ingebroken op de Kerkwerve. De melder hoorde geluiden van een slijptol. De dienders zagen een auto geparkeerd staan met een vrouw in en een man naast een auto. Er stonden verschillende tassen en dozen bij het voertuig. De man transpireerde erg. Op de vraag wat ze aan het doen waren, vertelde hij dat ze het huis van oma aan het leeghalen waren. Bij verder onderzoek bleek dit verhaal niet te kloppen omdat er op het door hem aangewezen adres jonge mensen ingeschreven staan. In de dozen zaten sieraden, Disneyspullen en Rituals artikelen. Ook lag er een rugzak op de grond met daarin een slijptol en een koevoet. Hierop werden ze aangehouden voor het bij zich hebben van inbrekerspullen. Later bleek dat de dozen gestolen waren uit een berging waarvan het slot was geforceerd. De eigenaresse herkende haar eigendommen en doet aangifte.