Tweetal aangehouden na inbraak op klaarlichte dag

Even voor 14.00 uur krijgt de politie melding van een heterdaad woninginbraak aan de Amsterdamsevaart in Haarlem. De melder hoort gestommel en stemmen vanuit de woning komen. De bewoner opent de deur en ziet twee personen de achtertuin uit rennen. Hij probeert een van de mannen nog vast te pakken maar deze ontsnapt. Hij rent er achteraan. Onderweg krijgt hij hulp van een getuige. Samen met de politie weten zij de twee mannen aan te houden.

De hondengeleider en zijn hond treffen op de Bellamystraat diverse goederen aan die mogelijk aan de inbraak gekoppeld kunnen worden. De recherche in Haarlem zet het onderzoek naar de woninginbraak voort.

Getuigenoproep

De politie is opzoek naar getuigen en beelden. Heeft u iets bijzonders opgemerkt in de buurt of op de Amsterdamsevaart dat mogelijk te maken heeft met deze inbraak? Heeft u de verdachten (ongeveer 30 jaar, rond 1.80 meter lang, donkere huidskleur en zwarte jassen met petten) eerder zien lopen? Geef het door aan de politie via 0900-8844. Blijft u liever anoniem, dat kan via Meld Misdaad Anoniem 0800-7000. Uploaden van beelden kan ook online via het tipformulier.

Bel 112 als u ziet dat ergens wordt ingebroken

Bewoners weten zelf het beste als er iets niet pluis is in hun buurt. Een vreemd figuur die bij huizen naar binnen loert bijvoorbeeld. Of activiteiten bij een huis waarvan u weet dat de bewoners op vakantie of een dagje weg zijn. Wanneer u dan 112 belt, kan de politie wellicht heel snel een inbraak voorkomen of een inbreker op heterdaad aanhouden! Het bellen van 112 is bedoeld voor spoed. Dus niet alleen voor levensbedreigende situaties, maar zeker ook wanneer u getuige bent van een misdrijf of het voorbereiden van een inbraak of diefstal. Ook wanneer u een verdachte situatie signaleert waarbij de politie een misdrijf kan voorkómen, mag u 112 bellen.

2023083571