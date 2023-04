Twee verdachten drugsdumping aangehouden, restanten drugslab ontdekt

De politie kreeg vanmorgen, dinsdag 25 april 2023, omstreeks 10.00 uur een melding dat op de Zeedijk in Borssele vaten uit een busje gegooid werden. Ter plaatse werden vijf grote vaten en veertien jerrycans met chemicaliën aangetroffen. Een uur eerder werd door een getuige een soortgelijke dumping gemeld op de Baandijk in Ovezande. Ook werd drugsafval aangetroffen op de Toldijk in ’s-Heer Arendskerke. Het gaat vermoedelijk om dezelfde daders. De politie keek met meerdere eenheden uit naar het busje dat gezien was bij de dumpingen. Het voertuig werd gelokaliseerd op de Anthony Fokkerstraat in Goes waarna de inzittenden als verdachten zijn aangehouden.



Schuur

Tijdens het verdere onderzoek werden in een boerenschuur aan de Hollestelleweg de restanten van een drugslab aangetroffen. Er stonden nog enkele ketels en een groot IBC-vat. De politie vermoedt dat het gedumpte drugsafval hier vandaan komt. De gemeente Borsele is in kennis gesteld van de dumpingen en het aantreffen van het niet meer in werking zijnde drugslab. De schuur annex loods is op last van de Burgemeester door de gemeente Borsele afgesloten en verzegeld.