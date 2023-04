Saman Hassan benoemd als nieuw sectorhoofd Noord- en Oost-Gelderland

Saman (46) werkt sinds 2008 bij de politieorganisatie. In zijn loopbaan bij de politie heeft Saman verschillende functies en rollen vervuld.

‘Voor mij gaat leidinggeven om empathie tonen en vanuit vertrouwen perspectief bieden. In dit geval gaat het om je maatschappelijke en interne opgave kennen en vanuit daar samen in beweging komen. Daarvoor is het nodig om een cultuur te creëren waarin eenieder vanuit zingeving en verbinding zichzelf kan zijn. Het gaat uiteindelijk om in gezamenlijkheid een visie te vormen en te delen, zodat we daarmee anderen inspireren en eigenschap creëren.

Mijn streven is om samen met het bestuur vanuit één overheid te werken. Het gaat om het terugwinnen van het vertrouwen dat de overheid een betrouwbare partner is, voor iedereen, maar zeker voor mensen die bescherming zoeken. Opbouwen van gezag en geloofwaardigheid als ‘eerste overheid’ is voor de komende jaren een primaire opgave en veiligheid zal daarin een belangrijke functie hebben. Voor de politie betekent dat, dat de maatschappelijke context en de behoeften van burgers –zeker op lokaal niveau - leidend zijn in het werk. Netwerkend werken en realistische keuzes maken in de aanpak van onveiligheid en criminaliteit is de verantwoordelijkheid van ons allemaal.

Politiechef Janny Knol laat weten blij te zijn met de komst van Saman. ‘Met Saman komt er, dankzij zijn brede ervaring, een frisse blik binnen in onze eenheid. Mooi om te zien hoe hij in aanloop naar zijn start bij ons al begonnen is met het opbouwen van zijn netwerk. Ik heb er alle vertrouwen in dat Saman een aanwinst is en wens hem heel veel werkplezier toe.”

