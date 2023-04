Getuigen overval taartenwinkel Maassluis gezocht

Even voor 17:30 uur kwam de overvaller binnen, bedreigde het aanwezige personeel met een mes en eiste geld. Zo snel als hij verscheen, vluchtte hij met zijn buit richting de Boogerstraat. Gelukkig raakte niemand gewond.

Tot nu toe is nog niemand aangehouden. Heeft u iets gezien of gehoord en nog niet met de politie gesproken. Laat het ons weten.