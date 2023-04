Ontwikkelingen in onderzoek woningoverval

In de uitzending was dus o.a. specifiek aandacht voor een voertuig dat ten tijde van de overval te zien was op de beelden van de verkeerscamera’s in de omgeving. Dit was een lichtkleurige Volkswagen Polo met trekhaak. Kijkers werden opgeroepen om informatie over het voertuig of de mogelijke eigenaar te delen.

Inmiddels heeft het onderzoeksteam zicht op het betreffende voertuig. Ook is bekend wie destijds de eigenaar van het voertuig was. Al deze informatie wordt, tezamen met de ontvangen tips, verder onderzocht. In dat onderzoek wordt gekeken naar het mogelijke verband tussen het voertuig, de eigenaar en de woningoverval.

Het onderzoeksteam bedankt eenieder voor het meedenken en het delen van tips. Beschik je over informatie die je nog niet met de politie gedeeld hebt? Deel dit dan alsnog via 0800-6070 of anoniem via 0800-7000 (Meld Misdaad Anoniem). Heb je de uitzending van Opsporing Verzocht gemist? Kijk het hier terug!