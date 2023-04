Man gewond bij steekincident in woning

Agenten kwamen naar het huis nadat er, rond 21.10 uur, via 112 een melding was binnengekomen dat er iemand gewond was geraakt. Zij verleenden eerste hulp bij het slachtoffer. Deze man, een 38-jarige Pool zonder vaste woon- of verblijfplaats, is naar het ziekenhuis vervoerd. Hij heeft daar een verklaring afgelegd.

De drie mannen die zijn gearresteerd zijn allemaal bewoners van het pand waar het incident plaatsvond. Zij zitten nog vast en mogen donderdag aan de politie vertellen hoe het incident heeft kunnen gebeuren. Het mes is in beslag genomen door de politie. De politie doet verder onderzoek.