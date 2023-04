Vrouw aangehouden voor mishandeling portier tijdens Koningsnacht

Het is sluitingstijd als de vrouw nog even snel naar de wc wil. Dat is volgens personeel niet meer de bedoeling en de portier vraagt haar om te vertrekken. Daarop zou de vrouw met bier hebben gegooid naar de portier, waarna ze hem sloeg, schopte en in het gezicht krabde.

Ze werd het café uitgewerkt, waarna de politie haar aanhield. De vrouw, die niet blij geweest zou zijn met hoe ze behandeld werd, zit nog vast.