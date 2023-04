Aanhouding na schietincident

Foto © hulpverleners in het gooi

Kort na 18.00 uur kreeg de politie meerdere meldingen van een schietincident dat op of nabij de Herengracht had plaatsgevonden. Hulpdiensten die snel ter plaatse waren, verleenden eerste hulp aan het slachtoffer. De man die aanspreekbaar was werd overgebracht naar een ziekenhuis en daar geopereerd. In de directe omgeving werd in een woning aan Weesperstraat een 28-jarige man aangehouden op verdenking van betrokkenheid bij het schietincident. Vrijdagochtend verrichtte de politie nog een tweede aanhouding waarbij een 31-jarige verdachte werd aangehouden.



De politie onderzoekt het incident en de betrokkenheid daarbij van de nu aangehouden verdachte. Getuigen van het incident, die nog niet met de politie hebben gesproken of personen die wellicht beelden hebben gemaakt van de locatie waar het incident plaatsvond, worden verzocht die te delen met de politie via onderstaand tipformulier. Bellen kan uiteraard via 0900-8844.