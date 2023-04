Drie aanhoudingen voor drugsbezit op festival

Voorafgaand aan het festival, dat plaats vond op Breda International Airport, hadden gemeente, organisatie en politie afgekondigd dat er een zerotolerancebeleid zou zijn rondom drugsbezit. Een 28-jarige man uit Rotterdam en een 24-jarige man uit Bladel werden aangehouden omdat ze GHB op zak hadden. De Rotterdammer had bovendien 3-MMC bij zich. Een 39-jarige man uit Oudewater had amfetamine en MDMA op zak. Ze zijn aangehouden, overgebracht naar het politiebureau en daarna met een proces-verbaal op zak in vrijgelaten. De drugs, gebruikershoeveelheden, zijn in beslag genomen en vernietigd. Het festival is verder rustig verlopen, er waren geen andere aanhoudingen.