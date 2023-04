Tientallen gestolen goederen aangetroffen na melding winkeldiefstal

De man (48) en vrouw (31) werden rond 12.44 uur door personeel van een winkel aan de Burgemeester van de Laarstraat aangesproken omdat het vermoeden bestond dat ze iets gestolen zouden hebben. Dat bleek na onderzoek niet het geval. Wel werden in hun auto allerlei goederen, met name elektronica, gevonden die mogelijk gestolen waren. Het duo is ingesloten voor verder onderzoek. De spullen zijn in beslag genomen, hun herkomst wordt bekeken.