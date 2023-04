Politie betrapt drie mannen op tanken zonder te betalen

De agenten reden even voor 23.00 uur in de omgeving van het tankstation. Zij zagen een auto met verhoogde snelheid het terrein afrijden. Vervolgens reed het voertuig bij de verkeerslichten door rood en met hoge snelheid weg. Dat was voor de agenten reden genoeg om de automobilist te controleren. Zij reden achter de auto aan en controleerden in de tussentijd het kenteken van de auto. Hieruit bleek dat de platen niet thuishoorden op de desbetreffende auto. De kentekenplaten bleken gestolen te zijn vanaf een auto die in de Fatimastraat geparkeerd stond. De agenten gaven een stopteken. De drie inzittenden werden aangehouden en overgebracht naar het politiebureau. Hierop besloot de politie om navraag te doen bij het eerdergenoemde tankstation. Het komt namelijk vaker voor dat er met valse of gestolen kentekenplaten getankt wordt zonder ervoor te betalen. Een medewerker vertelde de politie dat de eerdergenoemde auto inderdaad zojuist volgetankt was zonder dat ervoor betaald was. De medewerker van het tankstation en de eigenaar van de auto waar de platen vanaf zijn gestolen deden aangifte.