Fotografisch eerbetoon voor politiewerk

Op het Plein 1944 in Nijmegen staan tien grote billboards met agenten in allerlei situaties: tijdens een noodhulpdienst, op surveillance in de wijk, in training. Zo’n anderhalf jaar liep Zaalberg mee met agenten uit heel Nederland. De politie laten zien van binnenuit, dat was zijn opdracht. ‘Ik zet niks in scène. Ik wil dat het echt is’, licht hij toe. Daarom in het fotoproject ook geen opgepoetste, kunstmatig belichte foto’s. Wouter fotografeerde soms vanaf de bijrijdersstoel of over de schouders van agenten. ‘Je staat als kijker middenin het politiewerk. Zoals een agent het omschreef: je voelt de hartslag van de straat.’

Eerbetoon

En dat kan nu dus ook letterlijk, tussen de manshoge foto’s. Reportagefoto’s, maar ook portretten van collega’s. De hartslag van de straat is een project als publiek bedankje aan alle politiemedewerkers voor hun inzet. Een fotografisch eerbetoon aan zowel het blauwe vakmanschap als de mens in het uniform. ‘Gaaf om heel Nederland een inkijkje te geven in politiewerk’, zegt Zaalberg. Politiemedewerkers nodigt hij dan ook van harte uit. ‘Ik hoop dat ze zeggen: dit is hoe ons werk is, hij heeft het begrepen.’

Zonnetje

Hoofdagent Roberto (basisteam Zuidoost Bijlmermeer, Eenheid Amsterdam) werkte graag mee aan het fotoproject. ‘Ik zie het als blijk van waardering voor het werk dat we doen. Een mooi gebaar dat hier nu zelfs een tentoonstelling op straat uit is voortgekomen. Ik raad collega’s zeker aan om het te gaan bezichtigen. We worden op een mooie manier in het zonnetje gezet. Het geeft een goed gevoel.’

De fototentoonstelling ‘De hartslag van de straat’ stond november 2022 in Den Haag en is tot en met zondag 23 april te zien op Plein 1944 in Nijmegen. Later dit jaar reist de tentoonstelling langs andere politie-eenheden.