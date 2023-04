19-jarige verdachte aangehouden na geweldsincident Iepenweg

Hij wordt buiten op straat geweldadig aangevallen door dezelfde verdachte, waardoor hij een ernstig hoofdletsel oploopt. Later bekommeren meerdere omstanders zich in de winkel om het gewonde slachtoffer, totdat de hulpverleners arriveren. Het slachtoffer wordt met een flinke hoofdwond naar het ziekenhuis gebracht. De politie heeft de verdachte aangehouden. Het slachtoffer van de mishandeling, de 58-jarige vrouw, was erg geschrokken, maar had geen medische hulpverlening nodig.

De weg voor de winkel, gelegen op de kruising van de Iepenweg en de Eerste Oosterparkstraat, is die avond langere tijd afgezet voor het (sporen)onderzoek van de politie. De recherche doet onderzoek naar het voorval.

Veel mensen waren getuige van dit heftige incident. Ze konden de politie al van veel informatie voorzien. Heeft u nog niet met de politie gesproken, maar beschikt u wel over informatie die het onderzoek verder zou kunnen helpen? Vul dan het onderstaande tipformulier in of bel 0900-8844. Dat kan ook altijd anoniem: www.meldmisdaadanoniem.nl.

BVH-nummer: 2023072986