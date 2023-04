Disciplinair onderzoek naar zeer ongepaste uitlatingen politiemedewerker

‘De zichtbare uitlatingen van deze medewerker zijn kwetsend’, aldus eenheidschef Paul van Musscher. ‘We zijn hier erg van geschrokken. Dit zijn geen uitingen die staan voor de inclusieve politie die wij willen zijn. Een politie voor iedereen. Daar werken we hard aan.’

Kernwaarden

Van Musscher: ‘Hoewel er binnen de politie via programma’s als Politie voor Iedereen heel veel aandacht is voor de cultuur en we een positieve beweging aan het maken zijn, komen er helaas nog steeds incidenten voor waarbij collega’s onze kernwaarden niet of niet goed uitdragen. We zijn een lerende organisatie en fouten maken hoort daarbij. Maar er zijn wel duidelijke grenzen, zoals ook opgesteld in onze beroepscode. De burger mag van ons verwachten dat we op die grenzen toezien.’

Direct in actie

‘We doen er veel aan om grensoverschrijdend gedrag tegen te gaan. En wanneer daar toch sprake van is, komen we direct in actie’, aldus de eenheidschef. ‘De leidinggevende van deze medewerker heeft afgelopen vrijdag meteen aan de bel getrokken nadat hij de uitlatingen onder ogen kreeg. Daarbij zijn in het weekend onder andere sporen veiliggesteld en is een onderzoek ingesteld.’