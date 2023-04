Fietser (19) overleden na aanrijding met tram

Omstreeks 22.30 uur kreeg de politie een melding van een aanrijding. Toen de agenten op de locatie aankwamen, zagen zij dat een fietser met een tram in botsing was gekomen. De fietser was zwaargewond en werd door een politieagent die in zijn vrije tijd was, gereanimeerd. Zij collega’s namen de reanimatie over, maar dit mocht niet baten. De fietser overleed ter plaatse aan zijn verwondingen.

Het Team Verkeer doet onderzoek naar de toedracht van de aanrijding.